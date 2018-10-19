غرفة دبي تشارك بـ 5 خدمات رئيسية في مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن مشاركتها في مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة» التي أطلقتها دائرة المالية في حكومة دبي، وفق توجيهات القيادة الرشيدة،.

حيث ستنطلق المبادرة الأحد المقبل، وحتى 25 أكتوبر الحالي، وذلك تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بالتحول الذكي الكامل في الإمارة بحلول ديسمبر 2021.

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع وتهيئة جميع شرائح المتعاملين مع الجهات الحكومية على التحول الرقمي، والحصول على الخدمات وإجراء المعاملات الحكومية عبر القنوات الذكية التي تتيحها التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية.

وسيتم وقف المعاملات التي تتطلب الدفع في مراكز سعادة المتعاملين في غرفة دبي والتحول إلى الخدمات الذكية خلال فترة المبادرة، حيث سيتوقف الدفع في مركز الخدمة الرئيسي للغرفة في ديرة ومركز الخدمة بجبل علي ومكتب دافزا ومكتب العوير ومكتب جبل علي 14.

وتشمل الخدمات الرئيسية الـ 5 للغرفة التي سيتوقف فيها خاصية الدفع في مراكز الخدمة كل من خدمات العضوية وشهادة المنشأ والإدخال المؤقت للبضائع والتصديقات وخدمة الدراسات وبحوث الأعمال.

ولفت حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن المبادرة تضع دبي مجدداً في صدارة المدن المبتكرة في مسيرة التحول الذكي، وتقربنا أكثر نحو تحقيق أهدافنا في صناعة مستقبل الأعمال وغرس مفهوم مجتمع الأعمال الذكي في الإمارة.

وأشار بوعميم إلى أن تسديد المتعاملين لرسوم خدماتهم عبر التطبيقات الذكية المتنوعة التي توفرها الغرفة سيساهم بشكل رئيسي في تعزيز وعي المتعاملين بأهمية القنوات الذكية في توفير الوقت.