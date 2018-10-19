«عزيزي» تحصد جائزة «مطور العام» ضمن «جوائز الابتكار والبناء 2018»

المصدر: دبي- البيان

حصلت «عزيزي للتطوير العقاري»، على جائزة «مطور العام» للسنة الثالثة على التوالي، ضمن «جوائز الابتكار والبناء 2018»، التي تنظمها مجموعة «بي إن سي للنشر».

واستلم الجائزة فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال الحفل، الذي أقيم في فندق «حبتور بالاس إلإكس آر هوتيلز آند ريزورتس» بدبي.

ويسهم فوز «عزيزي للتطوير العقاري» بهذه الجائزة في ترسيخ سمعتها المتنامية مطوراً موثوقاً للمجمعات السكنية عالية الجودة، بفضل خبرتها العالمية في مجال التطوير العقاري، لا سيما بعد فوزها بالعديد من الجوائز خلال العام الحالي؛ ومنها حصولها في العاشر من أكتوبر الجاري على جائزة «أفضل مطور عقاري للعام» ضمن «جوائز الشرق الأوسط للتصميم 2018».

نجاح

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»: «إن فوزنا بجائزة «مطور العام» للسنة الثالثة على التوالي، يؤكد التزامنا الراسخ تجاه عملائنا، وكفاءتنا العالية التي أسهمت في نجاح الشركة، لتصبح واحدة من أبرز المطورين العقاريين في دبي.

ومنذ تأسيس شركتنا قبل أكثر من عشر سنوات، ساهمنا في الارتقاء بقطاع العقارات، من خلال مشاريعنا الاستثنائية التي تلبي تطلعات المستثمرين والمستخدمين النهائيين. إن هذا التكريم يمثل حافزاً لنا لبذل المزيد من الجهود، وتحقيق قيمة إضافية للمجتمع والاقتصاد».