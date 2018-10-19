1.8 مليار درهم مشاريع بالدولة في أسبوع

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ارتفعت قيمة المشاريع المزمع تنفيذها أو قيد التنفيذ في الإمارات بقيمة 1.8 مليار درهم في الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر الجاري، لتصل القيمة التراكمية لإجمالي المشاريع في الدولة إلى 32.1 مليار درهم حتى التاريخ المذكور، وفق بيانات مجلة ميد.

وأضافت المجلة أن قيمة المشاريع المزمعة أو تحت التنفيذ في الإمارات ارتفعت 0.1% خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر مشاريع دول الخليج 0.2% خلال الفترة نفسها. وزاد عدد المشاريع في الإمارات في فترة الأسبوع الثاني من أكتوبر بأكثر من 12 مشروعاً، غالبيتها في قطاع الإنشاء والبناء، وفق ما ذكرته «ميد».

وسجلت الكويت أكبر ارتفاع في قيمة المشاريع المزمعة أو تحت الإنشاء في الفترة نفسها، بنسبة 1.2%، تلتها السعودية بارتفاع بنسبة 0.2%.