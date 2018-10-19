4.3 مليارات درهم تصرفات العقارات بدبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 4.3 مليارات درهم وكانت أبرزها رهون بقيمة 2.5 مليار درهم من خلال 287 إجراء.

حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 948 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم، منها 144 مبايعة للأراضى بقيمة 900 مليون درهم و 804 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 900 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 86 مليون درهم في منطقة ند حصة تليها مبايعة بقيمة 81 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى تليها مبايعة بقيمة 77 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3. وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة جزيرة 2 و أخيرا مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 192 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 85 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 67 مبايعة بقيمة 137 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.5 مليار درهم منها 115 رهونات أراض بقيمة 1.9 مليار درهم و 172 رهونات فلل وشقق بقيمة 600 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 247 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 212 مليون درهم.

تصرفات أمس

وحققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 162 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم، منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 250 مليون درهم و 136 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 150 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى تليها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7.7 ملايين درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيراً مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 18.2 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها14 مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 700 مليون درهم منها 23 رهونات أراض بقيمة 600 مليون درهم و36 رهونات فلل وشقق بقيمة 100 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 246 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 163 مليون درهم.