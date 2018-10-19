طرح أكبر مناقصة مستقلة لتوسعة مطار آل مكتوم

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية إطلاق أكبر مناقصة من نوعها لتوسعة مطار آل مكتوم الدولي، وتتعلق بأشغال إنشاءات الطوابق السفلية والسراديب.

وتشكل هذه الحزمة أكبر عقد ذي قيمة مستقلة تم إصداره حتى الآن ضمن مشروع إنشاء مطار آل مكتوم الدولي المستقبلي، «أكبر مطار في العالم». وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مدينة دبي للطيران رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني في دبي: «إنه عقد ذو حجم غير مسبوق.

ربما يكون الأكبر في فئته حتى الآن، ونحن نستهدف ترسية العطاء بحلول أوائل العام المقبل. والجميع يتطلع إلى عام مزدهر بالمشاريع والإنجازات في 2019». وتهدف مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية لأن يكون مطار آل مكتوم الدولي مطار المستقبل والأكبر في العالم، حيث ستبلغ قدرته الاستيعابية حوالي 130 مليون مسافر سنوياً عند افتتاح مرحلته الأولى في عام 2030.

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