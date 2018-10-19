تقنية الفيديو الآمن ثورة جديدة في خدمات الصحة الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «منزل هيلث» بالتعاون مع Spectator Video Technology، عن إضافة تقنية جديدة مبتكرة إلى خدمات الرعاية الصحية المنزلية، خلال أسبوع جيتكس للتقنية.

وتعتبر «منزل هيلث» أول شركة في الشرق الأوسط تقوم بتعزيز خدمات الرعاية الصحية الخاصة بها من خلال تقنية متقدمة من «سبيكتاتور» التي تشمل الرعاية الصحية بتطبيقات الموبايل مثل «إي هيلث»، «موبايل كير»، وقنوات «تيلي ميديسين» لخدمات الرعاية الأولية عن بُعد والرعاية المزمنة والعناية بالمسنين.

أما شركة Spectator Video Technology، فهي الشركة الوحيدة التي تقدم حلول الرعاية الصحية المبتكرة عن بُعد من خلال منصة واحدة آمنة، بالإضافة إلى مجموعة من تقنيات الاتصال المرئية الأخرى من الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. كما توفر Spectator تقنية اتصالات الفيديو عن بُعد لحلول الرعاية الصحية منذ العام 2004.

في المرحلة الأولى ستقوم «منزل هيلث» باستخدام تقنية Spectator في خدمات «اي هيلث» و«تيلي ميديسين» لخدمات الرعاية الأولية عن بُعد والرعاية المزمنة والعناية بالمسنين، كما ستقوم بتقديم استشارات الفيديو للمرضى كجزء من برنامج إدارة الأمراض وبرنامج «أصالة» لكبار السن وخدمات الرعاية المنزلية.

وستلي ذلك خدمات إسعاف متطورة تعتمد على أنظمة الإنذار الطبي الشخصية مع ميزة الكشف عن السقوط. أما المرحلة الثانية فستركز على تقديم خدمات الرعاية الأولية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمرضى في أنحاء دولة الإمارات.

وقال الدكتور ساربير تانلي، الرئيس التنفيذي لشركة «منزل هيلث»: «يشهد قطاع الرعاية الصحية تطوراً ملحوظاً في المنطقة، ويسعدنا اليوم أن نقوم بهذه القفزة الملفتة في تكنولوجيا الرعاية الصحية باستخدام تقنية Spectator Video المتقدمة.

ويعد معرض جيتكس منصة مثالية للإعلان عن شراكتنا مع Spectator والتأكيد على التزامنا بتوفير خدمات الرعاية الصحية المتطورة لجميع المرضى في دولة الإمارات».

وتتوقع شركة «منزل هيلث» من خلال تبني هذه الخدمات الطبية الحديثة، زيادة حصتها في السوق إلى 20٪ على الأقل بحلول نهاية العام المقبل. من جهته قال الدكتور فرانس هيرمز، المدير التنفيذي في Spectator Video Technology: يسعدنا التعاون مع «منزل هيلث»، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية المنزلية في دولة الإمارات.

ومن خلال هذا التعاون، نتطلع إلى تقديم حلول الرعاية الصحية المستدامة لتحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الصحية لجميع الأشخاص في أنحاء العالم.