3.75% ارتفاع التضخم في الفجيرة سبتمبر الماضي

المصدر: دبي - البيان

أصدر مركز الفجيرة للإحصاء تقرير مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإمارة الفجيرة عن شهر سبتمبر 2018 وذلك لرصد حركة أسعار المستهلك بالإمارة، حيث رصد التقرير ارتفاع نسبة التضخم بالمؤشر العام لأسعار المستهلك في إمارة الفجيرة بنسبة 3.75% خلال شهر سبتمبر 2018 مقارنة بشهر سبتمبر 2017.

وأوضح التقرير أن نسبة التضخم السنوي بلغت في سبتمبر الماضي 55.52% في منتجات التبغ وذلك نتيجة للضريبة الانتقائية، تلاها ارتفاع بنسبة 18.99% في مجموعة النقل وذلك نتيجة لارتفاع أسعار مشتقات البترول، وبنسبة 0.15% في خدمات التعليم، وبنسبة 3.71% في المطاعم والفنادق و4.38% في السلع والخدمات المتنوعة، وبنسبة 4.19% في الاتصالات، أما مجموعة الطعام والشراب .

فقد بلغت نسبة التغير بها 2.57% وخدمات الصحة بنسبة 0.11%، في حين بلغت نسبة التغير في الملابس وملبوسات القدم 10.53%،اما التجهيزات والمعدات المنزلية فقد بلغت نسبة التغير بها 6.49%، وكان هناك انخفاض نسبة التغير في مؤشر الرقم القياسي في مجموعة السكن وتوابعه بنسبة -3.00%، وفي مجموعة الترويح والثقافة انخفضت نسبة التغير حوالي -0.08%.

ضريبة

ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع معظم المجموعات الرئيسية المكونة لسلة المستهلك في الفجيرة بسب تأثر أسعار السلع والخدمات بضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام الحالي.

ومن خلال التقرير تم مقارنة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك بين شهري سبتمبر وأغسطس من هذا العام 2018، حيث حصل انخفاض بنسبة التغير بمؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في إمارة الفجيرة بنسبة -0.64% خلال سبتمبر 2018 مقارنة بأغسطس 2018 وتشير الأرقام إلى استقرار في أسعار معظم المجموعات في سلة المستهلك.

وهي (منتجات التبغ، الاتصالات، مجموعة الترويح والثقافة وقطاع المطاعم والفنادق). وتشير الأرقام إلى انخفاض مؤشر الرقم القياسي في كل من مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة -0.85%، مجموعة السكن وتوابعه -2.58%، خدمات الصحة -0.51%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة -2.08%.

كما تشير الأرقام إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي في كل من مجموعة الملابس وملبوسات القدم بنسبة 1.55%، التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 2.86% ومجموعة النقل بنسبة 1.82%.