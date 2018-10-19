رأس الخيمة تدعم مبادرة «بروتيكت» لتعزيز السياحة المستدامة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن إبرام اتفاقية شراكة جديدة مع «رابطة مشغلي الجولات السياحية المستقلين» للتعاون في تنفيذ مشروع «بروتيكت»، المبادرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع «جامعة سري».

وتصبح الهيئة بموجبها راعياً رسمياً للسياحة المستدامة لدى الرابطة لعام 2018 -2019.وتوفر «رابطة مشغلي الجولات السياحية المستقلين» (AITO)، لأعضائها مجموعة من الإرشادات الخاصة بالسفر التي تنص على أن كل الرحلات يجب أن تعود بالمنفعة على المجتمعات المضيفة، وتحترم الثقافات المحلية، وتحمي البيئة والموارد الطبيعية في البلدان المضيفة.

وتعقد الرابطة مؤتمرها السنوي الخارجي في رأس الخيمة من 22 إلى 25 نوفمبر 2018، حيث سيتسنى لأعضائها التعرف أولاً إلى عدد من مشاريع السياحة المستدامة الجاري تنفيذها في الإمارة.

وكانت الرابطة و«جامعة سري» قد أطلقتا مشروع «بروتيكت» (PROTECT) الذي ترمز حروف اسمه باللغة الإنجليزية إلى (الناس، التوعية بالموارد، السياحة، البيئة، صون الطبيعة، الغد) بهدف المساهمة في تشجيع الأعضاء وإرشادهم نحو اعتماد ممارسات أفضل على صعيد السياحة المستدامة والتركيز على حماية البيئة في المناطق التي يزورها عملاؤهم.

كما يلتزم كل أفراد الرابطة البالغ عددهم 120 عضواً بجعل السفر أكثر استدامة، من خلال التأكيد على أهمية استفادة سكان الوجهات التي يزورها عملاؤهم من قطاع السياحة.

وأوضح هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: تمتاز إمارة رأس الخيمة بوفرة وجهاتها الطبيعية الخلابة وإرثها الثقافي الغني لتمثل بذلك وجهة جذابة لاسيّما للباحثين عن تجربة عربية أصيلة في أحضان الطبيعة الساحرة.

وهنا يأتي دور استراتيجية «الوجهة» التي أطلقناها للإمارة وتدخل فيها السياحة المستدامة كمحور رئيسي بالغ الأهمية لازدهار قطاع السياحة، وتنطوي على جوانب متعددة منها حماية البيئة وتعزيز السياحة البيئية والحفاظ على التراث المحلي وتوفير فرص العمل.

ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة مع «رابطة مشغلي الجولات السياحية المستقلين»، تعد وسيلة فعالة لتعزيز مشاركة شركائنا من مشغلي الجولات السياحية والمسافرين في مبادرة ستحدث تأثيراً متميزاً وقابلاً للقياس.

تعاون

وقالت كيت كينوورد، الرئيس التنفيذي في «رابطة مشغلي الجولات السياحية المستقلين»: يأتي مشروع «بروتيكت» (PROTECT) في إطار مبادرة مشتركة مع جامعة سري، يرأسها البروفيسور إكزافيير فونت وزميلته موروينا سيفرين.

وحتى تاريخه، ساعدت المبادرة أكثر من نصف أعضاء «رابطة مشغلي الجولات السياحية المستقلين» على صياغة تعهدات سنوية قابلة للقياس للمساهمة في حماية كوكب الأرض والشعوب التي تعيش عليه.

مبادرة

وقال ديريك مور، رئيس «رابطة مشغلي الجولات السياحية المستقلين»:

حان الأوان لأن تبادر الوجهات السياحية إلى قيادة مسيرة قطاع السفر في تقييم ومتابعة التأثير الذي يتركه السفر من منظور الاستدامة. بإمكان المسافرين مثل عملاء الشركات الأعضاء في «رابطة مشغلي الجولات السياحية المستقلين» أن يسهموا بدور محوري على هذا الصعيد، لكونهم يقصدون مناطق تتعدى المعالم السياحية الرئيسية لزيارة مناطق أقل شهرة يخوضون فيها تجارب مختلفة عن غيرها.