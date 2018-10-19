الإنفاق الحكومي يعزز نمو الاقتصادات الخليجية حتى 2020

المصدر: دبي ـ رويترز

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن من المرجح أن تنمو اقتصادات دول الخليج العربية على مدى العامين المقبلين مع تعزيز الحكومات للإنفاق.

ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3.1% العام المقبل، و3.5% في 2020. كما يتوقع الاستطلاع الذي شمل 17 اقتصادياً نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2% هذا العام و2.5% في 2019 و3% في 2020. ومنذ منتصف 2018 تزيد الدول إنتاج النفط مع تخفيف قيود فرضها اتفاق عالمي لكبح الإنتاج. ومن المتوقع أن يرفع هذا الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات النفطية لتلك الدول.

ويتيح ارتفاع أسعار النفط للحكومات مزيداً من الأموال التي بمقدورها إنفاقها لتحفيز الطلب في القطاعات غير النفطية من الاقتصادات.