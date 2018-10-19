«سياحية عجمان» تطلق 4 تطبيقات رقمية

المصدر: دبي - وام

أطلقت دائرة التنمية السياحية في عجمان خلال مشاركتها في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» 4 تطبيقات رقمية ضمن مساعيها لدعم توجهات الإمارة نحو التحول الرقمي بنسبة 100% لجميع الدائرة بنهاية 2018.

وقال محمد البلوشي مدير قسم تقنية المعلومات في دائرة التنمية السياحية في عجمان في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، إن الإطلاق الأول هو مشروع «تجربة السائح».

ويتضمن تعليقات وآراء نزلاء الفنادق في عجمان وزوار مناطق الجذب السياحي في الإمارة التي ترد على تطبيقات السياحة العالمية، مشيراً إلى أن هذا النظام يجمع هذه الآراء بمختلف اللغات ويعرضها على المنصة الإلكترونية الخاصة بالهيئة بالتعاون مع شركة «ترست يو» بهدف تحسين الخدمات المقدمة للنزلاء والسياح.

وأضاف أن الإطلاق الثاني هو مشروع الربط الإلكتروني مع أنظمة المنشآت الفندقية للحصول على جميع البيانات والمؤشرات والإحصاءات السياحية عن القطاع الفندقي بشكل مباشر ودقيق.

وذلك من خلال توفير نظام مركزي وتلقائي لتداول البيانات الإحصائية بشكل يومي من دون أي تدخل بشري وتحسين جودة ودقة البيانات والتقارير الإحصائية ومعرفة الإشغال الفندقي المتوقع للفترات المقبلة والارتقاء بالقطاع السياحي ومعرفة الجنسيات الأكثر تردداً على الإمارة، لافتاً إلى أن عدد المنشآت الفندقية في عجمان يبلغ 30 منشأة بمختلف الفئات.

دعم

وذكر أن الإطلاق الثالث يدور حول دعم التحول الرقمي للدائرة بنسبة 100% بنهاية العام الجاري في خدماتها المتمثلة في تصريحات الإعلانات السياحية والفندقية ورخصة المرشد السياحي (إصدار وتجديد)، وبطاقة مندوب المنشآت السياحية (إصدار وتجديد)، منوهاً بأن الإطلاق الرابع للدائرة هو تحديث تطبيق «فيزيت عجمان» من حيث زيادة سرعة أداء البرنامج وخاصية دعمه لجميع الهواتف الذكية الجديدة.

مكانة

قال محمد البلوشي إن عجمان تتمتع بمواقع سياحية مميزة من أبرزها متحف عجمان ومحمية الزوراء ومتحف المنامة وقلعة مصفوت إلى جانب تنظيمها العديد من الفعاليات التراثية كمهرجان ليوا عجمان للرطب وكذلك فعاليات رياضية، مشيراً إلى حرص الإمارة على المشاركة في أبرز المعارض السياحية العالمية للترويج لمقوماتها.