وزارة الصحة تقدم حلولاً ذكية للمرضى

المصدر: دبي - وام

اختتمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، التي استعرضت خلالها أحدث مبادراتها الصحية وخدماتها الذكية.

ونجحت الوزارة في استقطاب عدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين والمهتمين لمنصتها التي قدمت باقات متجددة من الحلول الصحية الذكية التي تسعد المتعاملين والمرضى.

وأكدت مباركة مبارك علي إبراهيم مديرة إدارة تقنية المعلومات بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، نجاح المشاركة في هذا الحدث، وذلك من خلال إطلاع الزوار على الباقات المستحدثة من الخدمات الإلكترونية والذكية المبتكرة التي تدعم جهود الوزارة في استشراف مستقبل الرعاية الصحية، وتطوير نظم المعلومات الصحية، وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية، من خلال بنية رقمية رائدة قائمة على الابتكار، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية لإسعاد المتعاملين.

وقالت، إن المعرض الذي يمثل المنصة التقنية الأولى في المنطقة، ووجهة الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أتاح فرصاً عديدة للاطلاع على تجارب الجهات الحكومية في الدولة وخارجها، والشركات الخاصة في المجال التقني، ومتابعة أحدث الحلول المبتكرة من خلال منصات الشركات التكنولوجية العالمية.

وتم خلال المعرض، الإعلان عن فوز وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجائزة الابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن مشروع الفحص المبكر عن أمراض القلب لحديثي الولادة «CCHD»، والإعلان عن وصول مشروع النظام الإلكتروني الشامل لرعاية مرضى الثلاسيميا «TEICP» الذي تم تطويره في الوزارة بكفاءات مواطنة إلى المرحلة النهائية.