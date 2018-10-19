«فيديكس إكسبريس» أفضل شركة للخدمات اللوجستية السريعة في 2018

المصدر: دبي - البيان

حصدت فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً والتابعة لشركة فيديكس كوربوريشن، تكريماً كبيراً بحصولها على جائزة «أفضل مزود للخدمات اللوجستية السريعة» خلال حفل توزيع «جوائز الشرق الأوسط للخدمات اللوجستية والشحن 2018».

وحظيت فيديكس إكسبريس بهذا التكريم كونها أفضل مزود لخدمات الشحن السريع في العام، تقديراً لشبكة عملياتها الراسخة والممتدة حول العالم، وكفاءتها في توفير خدمات الشحن، ورعايتها الاستثنائية للعملاء، ودمجها للتقنيات المتطورة ضمن حلولها المتعددة لخدمات الشحن، وتبنيها مفاهيم التجارة الإلكترونية وخدمات الأعمال.

وتتمتع فيديكس بتاريخ طويل من الإنجازات، منها ابتكارها لحلول التوزيع السريع، التي ما زالت تعمل بكفاءة منذ أربعة عقود. في الوقت الذي يعود فيه حضور الشركة المؤثر في منطقة الشرق الأوسط إلى نحو 30 عاماً. وتسيّر فيديكس أسطولاً جوياً يضم 670 طائرة.

وتصل بخدماتها إلى أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم، بما يسهم في الربط بين أسواق دول يمثل إجمالي ناتجها المحلي ما يعادل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم. وتحتفل فيديكس في العام الجاري بمرور 20 عاماً على إطلاقها لمحور عملياتها التشغيلية في المبنى 2 بمطار دبي، حيث تسيّر الشركة منه 46 رحلة فيديكس جوية أسبوعياً.