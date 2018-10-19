«اتصالات ديجيتال» تقدم نقلة نوعية في التعليم الذكي

المصدر: دبي - وام

قدمت «اتصالات ديجيتال» لزوار جناح «اتصالات» في أسبوع جيتكس للتقنية حلولاً مبتكرة لتمكين التحول الرقمي في منظومة التعليم، وحظي الزوار بفرصة مشاهدة وتجربة أحدث التقنيات الرقمية في مجال التعليم، التي ستحدث تغييراً جذرياً في منظومة التعلم في الفصل الدراسي المستقبلي.

وقدمت «اتصالات ديجيتال» -وهي وحدة أعمال تابعة لـ «اتصالات»- هذه التجربة التعليمية المستقبلية التي صممها خبراء دوليون في مجال التعليم الرقمي من شركة أبل.

واستخدم المشاركون في التجربة الحواسيب اللوحية «آيباد» ليكون متاحا لهم الاستمتاع بما تقدمه التقنيات الرقمية المستقبلية المتطورة لعدد من المراحل الدراسية. ففي المرحلة الأولية كان محور التجربة هو «جسم الإنسان»، وفي المرحلة المتوسطة «رحلة إلى المريخ» بينما تمحورت تجربة المرحلة الثانوية على «التعلم من الطبيعة»، واستغرقت من 5 إلى 10 دقائق.

تجربة تربوية

وتلتزم «اتصالات ديجيتال» بلعب دور أساسي في عملية التحول الرقمي في التعليم عبر تقديم أحدث الحلول والوسائل الرقمية بغرض تقديم تجربة تربوية مميزة للطلبة والمدرسين والآباء والإداريين في المؤسسات التعليمية والتي ستحدث تغييراً إلى الأفضل في عالمنا وفي مستقبل الأجيال.

وقال الدكتور أحمد بن علي نائب الرئيس الأول -اتصال المجموعة في «اتصالات» إن الهدف من العرض الذي قدمته «اتصالات ديجيتال» في ركن التعليم بجناح «اتصالات» الترويج للوسائل الثورية الحديثة والربط بين البيئة المدرسية والمنهج الدراسي، وما بين الوسائط التكنولوجية الحديثة في العملية التربوية التعليمية مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها.

يذكر أن المنصات التعليمية الرقمية المبتكرة التي قدمتها «اتصالات ديجتال» في جيتكس هي من نتاج أبحاث مستفيضة قام بها خبراء من أنحاء العالم ضمن مبادرات شركة أبل لتطوير العملية التعليمية.

تجربة

تقوم «اتصالات ديجيتال» بالتعاون مع «CENTURY Tech» بتجربة تعليمية فريدة مبنية على المنصات السحابية، التي تجمع الذكاء الاصطناعي ونظريات علم الأعصاب المعرفية والبيانات الضخمة في فصل دراسي تقليدي. ومن الحلول الأخرى التعليم بوسائل مبتكرة والتعليم الممزوج والتعليم عبر التوصيات أو التدخلات المباشرة التي تقدمها وسائط الذكاء الاصطناعي.