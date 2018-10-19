«موانئ وجمارك دبي» تعرض 17 ابتكاراً ذكياً

المصدر: دبي - وام

اختتمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2018. وشهدت منصة المؤسسة زيارة وفود رفيعة المستوى من المؤسسات والدوائر المحلية والهيئات الدبلوماسية التي أبدت اهتماماً كبيراً بالابتكارات الذكية التي عرضتها المنصة، وضمت 17 ابتكاراً ذكياً، من أبرزها «تطبيق الإفصاح المبكر الذكي».

ووقّعت «جمارك دبي»، على هامش الحدث، مذكرات تفاهم لتبادل المعلومات مع سلطة مدينة دبي الطبية والمنطقة الحرة لمطار دبي «دافزا»، وعرضت مشروع «النظام الذكي لرصد ومتابعة السفن والرحلات»، و«تقنية الواقع الافتراضي لتدريب المفتش الجمركي»، إضافة إلى نظام محرك المخاطر الذكي وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

مبادرات

وطرحت «الجمارك العالمية» مبادرات لتمكين الدول من تبسيط إجراءاتها الجمركية بينما شملت المبادرات الذكية لسلطة مدينة دبي الملاحية التي تم عرضها «مجمع دبي البحري الافتراضي» و«تطبيق المتعامل الذكي».

وعرضت «دوتك»، الذراع التقنية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مشروعات «خدمة التعافي من الكوارث» و«مكتبي» و«نظام ناو»، في حين قدمت دائرة التخطيط والتطوير تراخيص مشروعات «التفتيش الذكي»، و«فرص تراخيص للأعمال والمشاريع المرحلة 2»، و«المحفظة الإلكترونية لبطاقات الاعتماد»، و«المحادثة الآلية».

من جانب آخر، أعلنت شركة «HTC Vive» عن تعاونها مع «VRMADA» لتنظيم أول برنامج في العالم، للتدريب على استخدام تقنيات الواقع الافتراضي في جمارك دبي، بهدف تدريب المفتشين الجمركيين على استخدام هذه التقنيات المبتكرة في عملهم.

يأتي البرنامج التدريبي المصمم خصيصاً ليوفر للمفتشين تجربة واقعية ترتقي بكفاءتهم في التعرّف على الممنوعات، في الوقت الذي تشهد مختلف مجالات الأعمال في القطاعين الخاص والعام اعتماداً متزايداً على تقنيات الواقع الافتراضي. وقالت خولة السليس مديرة إدارة الشؤون الإدارية في «جمارك دبي»:

«تكمن أهمية برنامج التدريب على الواقع الافتراضي في تدريب المفتشين في «جمارك دبي» على تجهيز مختلف المعدات التي يحتاجونها وأدوات السلامة اللازمة قبل توجههم إلى الموانئ، كما أنه سيوفر لهم معلومات موسعة حول سبل الكشف عن الممنوعات المخبأة مثل المخدرات والأسلحة وغيرها. وسيحصل المفتشون على النقاط في كل مرة يكتشفون فيها أياً من الممنوعات، وسيرتقون إلى المستوى التالي بعد جمعهم لعدد محدد من النقاط».