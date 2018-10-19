حكومة عجمان توقع 15 اتفاقية تقنية عالمية

المصدر: دبي - وام

اختتمت منصة حكومة عجمان مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» التي نجحت في استقطاب آلاف الزوار من مختلف دول العالم.

ووقعت الجهات المشاركة ضمن المنصة 15 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مع جهات وشركات تقنية عالمية.

وأطلقت أكثر من 50 خدمة تقنية وتطبيقاً جديداً بهدف اختصار رحلة المتعاملين وإسعادهم وتسخير التكنولوجيا لخدمتهم، وتوفير الجهد والوقت وهو ما يتماشى مع مسيرة التحوّل الرقمي التي تنتهجها الإمارة ويواكب رؤية عجمان 2021.

ومن أبرز هذه الخدمات والتطبيقات مشروع «عجمان بلوك تشين» الذي أطلقته الحكومة الرقمية بين دائرتي البلدية والتخطيط والأراضي والتنظيم العقاري.

ومشروعا تجربة السائح والربط الإلكتروني والنسخة المحدثة من تطبيق «فيزت عجمان»، اللذان أطلقتهما دائرة التنمية السياحية إلى جانب مجموعة من الخدمات الرقمية، فيما أطلقت دائرة البلدية والتخطيط التطبيق الذكي «مبادا» بحلته الجديدة، ودشنت النسخة الثانية من نظام «تصديق» ونظام «عمار»، إلى جانب إطلاق «مجلس أمان لأمن المعلومات.. ومركز التميز «توجفا».

وأطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان باقة من الخدمات والتطبيقات أبرزها خدمة «النقاط الذهبية» ونظام «بلاغات سرقة الذهب» وتطبيق «المشاكل الطلابية»، فيما أطلقت غرفة تجارة وصناعة عجمان «خريطة أعمال عجمان» وتطبيق «آر آر إس» «وخدمة الوساطة الذكية» في حين أطلقت دائرة الميناء والجمارك نظام «إنجاز الجمركي» إلى جانب نظام «التخطيط والتحليل المالي الذكي» لدائرة المالية.

وفي السياق ذاته، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية العديد من التطبيقات والخدمات منها «رخصتك في دقائق» و«الوكيل المعتمد» و«عين الدائرة» و«الخدمة الذكية لحماية الملكية الفكرية»، فيما أطلقت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري «الخارطة العقارية» و«عجمان ريبوت» و«خدمة الـ100 يوم».

فريق

أكدت عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، نجاح مشاركة حكومة عجمان في «جيتكس» من حيث التنظيم والإقبال ونوعية الخدمات والتطبيقات التي أطلقتها الدوائر المشاركة، وأرجعت النجاح إلى متابعة ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، إلى جانب عمل الجميع بروح الفريق الواحد .