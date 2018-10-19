شركة «تاتا» تتفاوض لشراء حصة في «جيت إيروايز»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تجري شركة تاتا الهندية مفاوضات لشراء حصة كبيرة في شركة جيت إيروايز التي تملك طيران الاتحاد 24% من أسهمها.

وقالت صحيفة تايمز أوف إنديا إن الشركة أجّلت دفع رواتب الطيارين وقد تتعثر في دفعها، وهي تبحث عن مشترٍ لنسبة أقلية من الأسهم، لكن شركة تاتا تريد حصة أغلبية للسيطرة على الإدارة.

وتستثمر شركة تاتا البالغة قيمتها السوقية 103 مليارات دولار بالفعل في مجال الطيران من خلال مشاريع مشتركة مع الخطوط الجوية السنغافورية التي تدير شركة فيستارا وشركة إير آسيا الاقتصادية. وإذا نجحت شركة تاتا في شراء حصة في أسهم جيت إيروايز، يمكن أن ترفع تاتا محفظتها الاستثمارية في مجال الطيران من حيث الحصة في السوق.

وأسهمت شركة طيران الاتحاد بمبلغ 35 مليون دولار من أجل مساعدة جيت إيروايز في التغلب على مشكلاتها المالية، غير أن الاتحاد للطيران يمكن أن تبيع حصتها في الشركة الهندية المتعثرة إذا دخلت شركة تاتا في الصورة، وفق ما ذكرته الصحيفة.