أحمد بن سعيد يطلق المناقصة لأكبر عقد ذي قيمة مستقلة لمطار المستقبل في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مدينة دبي للطيران ورئيس مجلس قطاع الطيران في دبي، عن إطلاق مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية للمناقصة المتعلقة بأشغال إنشاءات الطوابق السفلية والسراديب لتوسعة مطار آل مكتوم الدولي.

وتشكل هذه الحزمة أكبر عقد ذو قيمة مستقلة تم إصداره حتى الآن ضمن مشروع إنشاء مطار آل مكتوم الدولي المستقبلي،"أكبر مطار في العالم".

تضم هذه الأشغال أكثر من 1.7 مليون متر مربع من الطوابق السفلية المتصلة لإيواء الخدمات المستقبلية للمطار كأنفاق نظام نقل المسافرين، وأنفاق نظام مناولة الأمتعة، وشبكة طرق الخدمات الأرضية وغيرها من مرافق الدعم الفني و التقني. وسيشمل هذا العقد جميع الأشغال التابعة لبناء الأساسات و جدران الطوابق السفلية و الأعمدة و أرضية الطوابق السفلية والهيكل الخرساني، لمبنى الطائرات (الكونكورس) البالغ طوله 2.7 كم ، ومبنى المسافرين الغربي، ومواقف سيارات المسافرين و الموظفين.

ويتجاوز عمق الأعمال الـ 18 متراً تحت الأرض ويفوق حجم الخرسانة التي سيتم صبها حوالي 5.5 مليون متر مكعب.

"عقد ذو حجم غير مسبوق. ربما يكون الأكبر في فئته حتى الآن " صرح سموه. "نحن نستهدف ترسية العطاء بحلول أوائل العام المقبل. المزيد آتٍ والجميع يتطلع إلى 2019 مزدهر بالمشاريع والإنجازات".

منذ البدء الرسمي لأعمال البناء في شهر يوليو 2016، تسارع حجم الأشغال في الموقع بشكل متقد، و تجاوزت أعمال الحفر و الردم وأشغال الخدمات اللوجستية الـ 90%. وازداد النشاط في الموقع بقوة ملحوظة بعد ترسية ترسية العطاء للأشغال التمهيدية في وقت سابق من هذا الصيف، وقد تم بالفعل انتقال أفراد ومعدات المقاول إلى الموقع والتقدم مستمر في العمل بشكل متطرد.

تهدف مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية لأن يكون مطار آل مكتوم الدولي مطار المستقبل والأكبر في العالم، حيث ستكون قدرته الإستيعابية حوالي 130 مليون مسافر سنويًا عند افتتاح مرحلته الأولى في عام 2030، وستزداد سعته الإستيعابية القصوى لأكثر من 260 مليون مسافر سنويًا في مرحلته النهائية، وذلك تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تكون دبي عاصمة الطيران في العالم.