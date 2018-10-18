فيتنام تدعو الشركات الإماراتية للاستثمار فيها

المصدر: دبي - البيان

دعت هانوي الشركات الإماراتية للاستثمار في فيتنام، وفق ما ذكرته صحيفة جيش الشعب الفيتنامية.

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الوزراء الفيتنامي ترينه دينه دونغ أن الحكومة الفيتنامية سوف توفر المناخ والظروف الملائمة لشركة مبادلة للبترول والشركات الإماراتية الأخرى للاستثمار والتوسع في استثماراتها في فيتنام.

وصرح نائب رئيس الوزراء الفيتنامي بذلك في حفل استقبال أقيم في هانوي أمس على شرف ناصر الهاجري نائب أول رئيس شركة مبادلة للبترول للعمليات في جنوب شرق آسيا. وأشاد دونغ خلال الاستقبال بإنجازات شركة مبادلة للبترول ومبادراتها الاستثمارية المستقبلية في فيتنام. واقترح دونغ على شركة مبادلة للبترول الاستثمار في امتيازات نفط وغاز أخرى ومجالات أخرى، مثل الطاقة المتجددة عن طريق إطلاق مشاريع جديدة بالتعاون مع شركات محلية في فيتنام. وأشاد دونغ بالعلاقات القائمة على دعائم اقتصادية بين فيتنام والإمارات، قائلاً إن كلا البلدين يعتبر الآخر شريكاً اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً مهماً. وأعرب الهاجري عن أمله في تطوير التعاون بين شركته والشركات المحلية في فيتنام والتوسع في الاستثمارات النفطية والغازية في البلاد.