«تبريد» تعيّن بنوكاً لإصدار صكوك و«موديز» تمنحها نظرة مستقرة

المصدر: دبي - البيان

صنّفت وكالة موديز، الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، على الفئة بي إيه إيه 3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت «موديز» إن تدفق عائدات شركة تبريد يتميز بالمرونة بسبب العقود الطويلة الأجل، كما أن مستويات تعرّضها للمخاطر في الإدارة منخفضة.

وتتمتع الشركة بمكانة تنافسية عالية بين دول مجلس التعاون، فضلاً عن قاعدة مساهمين متكاملة. ومن ناحية أخرى، عيّنت «تبريد»، المدرجة في دبي، بنوكاً لترتيب اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت، قبيل البيع المزمع لصكوك دولارية، بحسب وثائق اطلعت عليها «رويترز». وعيّنت الشركة بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وجيه. بي مورغان، وبنك المشرق، لترتيب الاجتماعات التي تُعقد في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ابتداءً من الغد. وتعتزم «تبريد» إصدار صكوك بالحجم القياسي، أي لن يقل حجمها غالباً عن 500 مليون دولار، بأجل استحقاق 7 سنوات.