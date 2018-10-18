5 % ارتفاع معروض الغرف الفندقية بأبوظبي في سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

ارتفع معروض الغرف الفندقية في أبوظبي بنسبة 5.1% في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما تراجع الطلب عليها بنسبة 2.6%، وفق أرقام مؤسسة إس تي آر للأبحاث الفندقية.

وبلغ معدل الإشغال الفندقي في أبوظبي في سبتمبر العام الجاري 67.4 %، بينما بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية المتاحة 339.02 درهماً في الليلة، ومتوسط عائد الغرفة الفندقية المتاحة 228.45 درهماً. وقال محللون في مؤسسة إس تي آر، إن أداء قطاع الفنادق في شهر سبتمبر الماضي تأثر بعطلة عيد الضحى للعام الجاري. وأشارت المؤسسة البحثية الفندقية إلى أن تلك الأرقام مبدئية، وسوف تصدر الأرقام النهائية في وقت لاحق من الشهر الجاري.