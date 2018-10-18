22 مليار درهم صفقات استثمارية في الإمارات في النصف الأول

المصدر: دبي - أشرف رفيق

بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الاستثمارية في الإمارات 6 مليارات دولار (22 مليار درهم) في النصف الأول من العام الجاري، وتركزت في قطاع النفط والغاز، حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (ونكتاد) للاستثمار والسياسات الصناعية لعام 2018.

وكان معدل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات قد ارتفع بنسبة 8%، ليصل إلى 10.4 مليارات دولار في العام الماضي 2017، على الرغم من انخفاض التدفقات العالمية من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار التقرير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى كل من الإمارات والبحرين وعمان والأردن ولبنان خلال العام نفسه.

وأضاف التقرير أن توسع نطاق التدفقات الخارجة من الإمارات (بنسبة 8% إلى 14 مليار دولار)، التي تعد أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة عام 2017، لم تكن كافية لموازنة انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من جميع الاقتصادات الرئيسة الأخرى غربي آسيا.

وأشار التقرير إلى انخفاض التدفقات الاستثمارية المباشرة في العالم بنسبة 41% في العالم، لتصل إلى 470 مليار دولار في النصف الأول من العام، مقابل 794 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. غير أن صفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من العام بلغت 371 مليار دولار، بمستوى الصفقات نفسه في النصف الأول من العام الماضي.

بينما ارتفعت صفقات المشاريع الخضراء بنسبة 42%، لتصل إلى 454 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. ومن ناحية أخرى، ذكر تقرير «مؤشر اتجاهات الاستثمار» إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، التي تستهدف البلدان النامية في آسيا خلال النصف الأول من عام 2018، كانت بمعدل النصف الأول نفسه من عام 2017 (بقيمة 41 مليار دولار)، مدعومة بـ12 صفقة ضخمة تتجاوز مليار دولار لكل منها.