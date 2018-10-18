«جيتكس» يسلط الضوء على الفرص المتاحة في أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

جمع منتدى الاستثمار الأفريقي، الذي عقد أمس ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، مجموعة من الأصوات الرائدة من مجتمع الابتكار الأفريقي، حيث ناقش المشاركون الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى القارة الأفريقية. وتحدث في الندوة كل من: الدكتور دوتون أولوبوروكو الشريك في «فنتشر بلاتفورم»، ووليد خليل الشريك في «إنديور كابيتال»، وسوكي فولر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سلام فنتشرز»، وعارف صياد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمشاريع عارف صياد وشركاه.

وقدم الصياد شرحاً تناول فيه طريقته في الاستثمار في الأعمال، وما تقوم به مؤسسته لتوفير الخبرات العملياتية ومساعدة الأشخاص على أرض الواقع لتنمية أعمالهم، وأكد الصياد أن مؤسسته ملتزمة بتقبل المخاطرة مع رواد الأعمال.

كما أكد المشاركون في المنتدى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القارة السمراء، داعين الحكومات إلى النهوض بدورهم في توفير البنية التحتية للنمو، والأطر التشريعية لتنظيم الأعمال، وكذلك التعليم من أجل رفع كفاءة وقدرات المواهب المحلية.