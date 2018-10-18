تقديم البلاغات بلغة الإشارة قريباً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شرطة دبي خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2018، أنها تعمل على تقديم حلول مستقبلية لخدمة الطوارئ تخدم كل شرائح المجتمع، وخاصة فئة أصحاب الهمم، تطبيقاً لاستراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية لدمج أصحاب الهمم في المجتمع ومساواتهم في الحقوق مع الآخرين، وتماشياً مع استراتيجية تحويل دبي لمدينة ذكية.

وقال اللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات لشرطة دبي، إن القيادة العامة لشرطة دبي تواكب توجهات الحكومة في تمكين ودمج أصحاب الهمم، الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتوفير كل الظروف الملائمة لهم، من خلال التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، ومن هذا المنطلق جارٍ تطوير خدمة «التواصل الفوري» لأصحاب الهمم بالتعاون مع شركة أﭬـايا، التي تسمح لهم بإجراء مكالمات فيديو والتواصل مع مركز القيادة والسيطرة باستخدام لغة الإشارة، مضيفاً أن هذه الخدمة التي ستطلق قريباً ستمكننا من تقديم الدعم لأصحاب الهمم في الحالات الطارئة والاستجابة لهم وتلبية احتياجاتهم.

ومن جانبه قال نضال أبو لطيف، رئيس شركة «أﭬـايا» العالمية: «تفخر «أﭬـايا» بتقديم أفضل خدمات الاتصال الذكية لتكون الأولى من نوعها في العالم العربي، وتقديم الحلول المجزية وتمكين أصحاب الهمم لإجراء المكالمات عبر الفيديو واستخدام لغة الإشارة».