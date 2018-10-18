«مطار الشارقة» يعرض «الروبوت الذكي»

المصدر: الشارقة - البيان

شاركت هيئة مطار الشارقة بمعرض جيتكس للتقنية، حيث استعرضت خلال هذه المشاركة حزمة من الخدمات والابتكارات والتطبيقات الذكية التي تلبي احتياجات المتعاملين والمسافرين عبر المطار، كما شهدت عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع العديد من التنفيذيين والمتخصصين في تقنيات السفر، حيث تم تبادل الخبرات في هذا المجال.

وشهدت المنصة لأول مرة عرض «الروبوت الذكي» الذي بإمكانه إنهاء إجراءات السفر بسرعة وسهولة، ما يسهم في تسريع الإجراءات خلال أوقات الذروة، كما تم استعراض مجموعة من الخدمات الذكية الأخرى التي تجعل تجربة السفر عبر مطار الشارقة مميزة في ظل الخدمات الذكية التي يوفرها المطار.

وأطلقت الهيئة، بحضور علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير الهيئة، وعدد من المسؤولين في المطار، التطبيق المحدث.