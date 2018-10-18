«تخطيط الشارقة» تستخدم الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

أطلقت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة عبر منصتها المشاركة ضمن جناح حكومة الشارقة في جيتكس للتقنية نظام تحليل عرض المعاملات باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي يقوم بعرض عدد المعاملات ورسومها وتوزيعها الجغرافي بشكل لحظي والتنبيه في حال وجود أي انحراف لمؤشر الأداء، من أجل اتخاذ القرار السريع والتوجيه المناسب.

حضر إطلاق النظام الجديد الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي بالشارقة، وقدمه المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، وبحضور محمد الفلاسي، الناطق الرسمي باسم دائرة التخطيط والمساحة والمهندس يوسف آل علي.

كما قدم الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي إلى خالد بن بطي، رئيس الدائرة والحضور، عرضاً مبسطاً لمشروع الخــريطة الرقمية في الشارقة باعتباره من المشاريع الأكثر تشويقاً في إمارة الشارقة، مشيراً إلى الفوائد الكبيرة التي يتضمنها المشروع.