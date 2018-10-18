مليونا وظيفة خلقتها «الحوسبة السحابية» في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

قدمت مايكروسوفت خلال معرض جيتكس أحدث حلولها ومبتكراتها الخاصة بالأمن الإلكتروني وأماكن العمل الحديثة الموجهة لتمكين مؤسسات المنطقة ومساعدتها على تحقيق أهدافها المستقبلية.

وقال سيد حشيش المدير العام الإقليمي لدى مايكروسوفت الخليج «كشفت نتائج دراسة أجرتها مؤسسة IDC مؤخراً أن كلاً من الحوسبة السحابية ومنظومة مايكروسوفت المتكاملة سوف تخلق 520,000 وظيفة في الفترة بين 2017 و2022 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي أن كل وظيفة تخلق في قطاع التقنية العالية تقوم بدورها في خلق حوالي 4.3 وظائف في كافة المهن وشرائح الدخل، وتدفعنا هذه الأرقام لاستيعاب حقيقة أن الحوسبة السحابية قد خلقت أكثر من 2 مليون وظيفة في المنطقة في أقل من خمس سنوات، وهذا يجعل الأمر أكثر أهمية بالنسبة لنا لكي نلعب دوراً في إنشاء منصات ناجحة مثل مجتمع مايكروسوفت لخبراء التقنية السحابية يساهم في رفع مستوى تنمية المهارات».