«سوق أبوظبي» تكشف عن منصتها الرقمية الجديدة «سهمي»

المصدر: دبي-البيان

كشفت سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال مشاركتها في «جيتكس» ضمن جناح حكومة أبوظبي، عن منصتها الرقمية المتكاملة الجديدة «سهمي»، والمزايا الهامة التي توفرها للمستثمرين والتي تتكامل مع منصتي «الدخول الذكي» و«الحكومة المتكاملة».

وتمكن «سهمي» المستثمرين من الحصول على العديد من الخدمات الرقمية، وأبرزها خدمات التسجيل في الجمعيات العمومية والتصويت الإلكتروني عن بعد، وتوفير كتالوج خدمة موحدة للمستثمرين، وخاصية إصدار رقم مستثمر، وتحديث البيانات الخاصة بالمستثمرين، وإمكانية الاستعلام عن الأرباح والاستفسارات المرتبطة بعمليات الاكتتاب الأولية، إلى جانب تحويل الأوراق المالية، وإصدار تقارير محفظة المستثمر شاملة لتقارير أرصدة المستثمر، وتقرير التداول، وتقرير الأسهم المودعة وغيرها من التقارير الأخرى.

وأكد راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي للسوق أهمية منصة «سهمي» الرقمية المتكاملة في التأسيس لقاعدة بيانات شاملة للمستثمرين، وتوفير وأتمتة كافة خدمات إدارة علاقات المستثمرين، ما يشكل تحولاً جذرياً في طريقة توفير خدمات السوق للمتعاملين.

وقال البلوشي «تنسجم المنصة مع التوجهات الحكومية في تحقيق التحول الرقمي وإحداث نقلة نوعية وشاملة في تقديم خدمات الجيل الجديد، حيث تعمل على رفع جودة البيانات المستخدمة لتقديم الخدمة، كما توفر الجهد والوقت على موظفي خدمة المتعاملين».