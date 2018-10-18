أبوظبي تدشن استراتيجية «بلوك تشين» للخدمات الحكومية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية بالشراكة مع مجموعة «دارك ماتر»، عن استراتيجية بلوك تشين للخدمات الحكومية، والتي تهدف إلى تسريع تبني التحول الذكي، باعتباره إحدى أهم ركائز الهيئة في مسيرتها الريادية نحو توحيد خدمات حكومة أبوظبي تحت سقف واحد.

ويأتي هذا النظام المتكامل ضمن مساعي الهيئة لبناء منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة، بالاعتماد على التقنيات المتطورة، ليكون منصة رقمية موحدة تتسم بكفاءة عالية وسرعة وأمان في تقديم الخدمات الحكومية، وذلك بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين في أبوظبي. وتسعى الهيئة إلى توفير 1600 خدمة حكومية عبر 80 رحلة رقمية ضمن منصة موحدة في سبيل تقديم خدمات حكومية، وفقاً لأعلى مستويات الجودة العالمية.

وتعمل مجموعة «دارك ماتر» على تصميم وتطوير تقنيات بلوك تشين محلياً، وتسهيل تطبيقها من خلال ثلاثة مسارات متوازية.

وقالت الدكتورة روضة السعدي مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية: «تعتبر تقنية بلوك تشين ركيزة أساسية في التحول الذكي، إذ تتيح الفرصة أمامنا لتسريع وتيرة التحول الذكي، والتي نسعى من خلالها إلى تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والشركات على حد سواء، بما يتماشى مع رؤية (غداً 21)».

وقال كريم صباغ الرئيس التنفيذي لمجموعة دارك ماتر: «فليتخيل الجميع اليوم بالقيام بتجديد تسجيل السيارة، وشراء وبيع الممتلكات، وتأجيرها أو استئجارها، وتسجيل الشركات، وإجراء عمليات الدفع، وتلقي الخدمات الطبية، وتجديد إقامات الموظفين، كل ذلك في كبسة زر واحدة».