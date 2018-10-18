ربط إلكتروني بريدي

المصدر: دبي ــ البيان

أعلنت بريد الإمارات عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، بشأن الربط الإلكتروني لتوفير الخدمات البريدية، انطلاقاً من حرصهما على دعم الشراكة الاستراتيجية بينهما وتعزيزها وتطويرها.

وقّع الاتفاقية عبيد محمد القطامي، المدير التنفيذي التجاري بالوكالة لمجموعة بريد الإمارات، وشريف حبيب العوضي، المدير العام لهيئة المنطقة الحرة الفجيرة، في معرض جيتكس.

وتستهدف الاتفاقية الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمستثمري هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، عبر تسخير كل إمكانات الجهتين في مجال الكوادر البشرية والخبرات العلمية والعملية، كما ستسهم الاتفاقية استفادة كل المتعاملين في هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة من الخدمات التي تقدمها بريد الإمارات.