تعزيز الفضاء الإلكتروني لـ«مواصلات عجمان»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت الهيئــة العامة لتنظيم قطـــاع الاتصـــالات ممثلة بالفريق الوطني لطـــوارئ الحاسب الآلي (aeCERT) مذكرة تفاهم مع مؤسســـة المواصلات العامة بعجمان، وطبقاً للمذكــرة تتولى الهيئة تزويد المؤسســـة بالإنذارات والتحذيرات عن مخاطر الفضاء الإلكتروني بما فيها الهجمـــات والفيروسات وعمليات الاختـــــراق، بالإضافة إلى خدمات الاستجابــــة لحوادث أمن الفضــاء الإلكتروني. وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة: «نحن حريصون على العمل مع مختلف الأطراف لتعزيز الأمن الرقمي في هذه المرحلة المهمة من التحول نحو المدن الذكية وحكومة الذكاء الاصطناعي والبيانات المتدفقة بكثافة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية».

التعاون المشترك

ومن جانبه أكد المهندس عمر أحمد بن عمير مدير عام مؤسسة المواصلات العامة عجمان ضرورة التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات والدوائر الحكومية لتحقيق رؤية عجمان 2021، حيث إن المؤسسة تحرص دائماً على تحسين معايير وممارسات أمن المعلومات، وتقدم الحماية الكافية والدعم المناسب للبنى التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ضوء التغيرات المستمرة والتطور السريع في مجال التكنولوجيا المرتبطة بشبكة الاتصالات الدولية.