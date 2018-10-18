«تكامل» يستعرض براءات الاختراع

المصدر: دبي - وام

تقدم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي -ممثلة ببرنامج تكامل- خلال مشاركتها في «جيتكس للتقنية» أربع خدمات في مجال الابتكار معنية بطلبات تسجيل براءة اختراع والتقييم التكنولوجي لفكرة أو اختراع وتقييم النموذج التطبيقي ودعم الشركة الناشئة.

وقال فيصل الحمودي مدير برنامج تكامل: إن هذه الخدمات تهدف إلى دعم رؤية أبوظبي لبناء اقتصاد معرفي وتطوير وتنمية قطاعي الابتكار وبراءة الاختراع في إمارة أبوظبي خاصة وفي الدولة عامة، موضحاً أنه تم تعريف هذه الخدمات في دليل خدمات إمارة أبوظبي وكل خدمة لها عمليات وشروط وقوانين مختلفة، تم التعريف بها من خلال منصة البرنامج في المعرض ومنصته الإلكترونية.

برنامج تكامل

وأشار إلى أن إجمالي براءات الاختراع المدعومة والمسجلة لدى برنامج تكامل بلغ 232 فيما تم تقييم 610 براءات اختراع وتسجيل 267 براءة اختراع وتم دعم فئات مختلفة من الجامعات مثل جامعتي خليفة والإمارات العربية المتحدة والجامعة الأميركية في الشارقة وغيرها، إضافة إلى مخترعين إماراتيين.

وأوضح أنه تم تقييم 200 تكنولوجيا مختلفة من خلال عمليات فرز خبراء دوليين لتقييم الاختراعات في مختلف حقول التكنولوجيا، حيث يتم تقييم إمكانيات نجاح كل تكنولوجيا على المستويين التقني والتجاري.