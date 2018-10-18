«إعمار للتطوير» تقر توزيع 1.04 مليار نقداً

المصدر: دبي - البيان

صادقت عمومية «إعمار للتطوير» أمس على توزيع أرباح نقدية خاصة بـ 1.04 مليار درهم (283.15 مليون دولار) أي 26 % من رأس مال الشركة بسعر 26 فلساً للسهم على المساهمين.

وتعتبر الشركة رائدة في قطاع التطوير في الإمارات ولديها محفظة تضم 10 وجهات عالمية المستوى منها مشاريع كبرى مملوكة لها بالكامل، مثل «وسط مدينة دبي» و«المرابع العربية» و«مرسى دبي» و«روعة الإمارات» ومشاريع مشتركة تتضمن «دبي هيلز استيت» و«إعمار الجنوب» و«زعبيل سكوير» بالإضافة إلى «خور دبي».

كما تضم مشاريع «إعمار للتطوير» الرئيسية جزيرة «إعمار بيتشفرونت» الخاصة الممتدة على 10 ملايين قدم مربعة.

وحققت «إعمار للتطوير» أرباحاً بقيمة 1.82 مليار درهم خلال النصف الأول من 2018 ووصلت الإيرادات إلى 6.99 مليارات درهم بفضل التقدّم في أعمال البناء وتسليم المشاريع في مواعيدها المحددة.