27 % تراجعاً في الهجمات الإلكترونية بالإمارات 2018

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

انخفض عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في الإمارات 26.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.وأظهرت بيانات صادرة أمس عن هيئة تنظيم الاتصالات أن عدد الهجمات انخفض إلى 357 هجمة بين يناير وسبتمبر مقابل 487 هجمة خلال الفترة نفسها من 2017 بفضل جهود الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة.

وتوزعت الهجمات بواقع 34 في يناير و52 في فبراير و34 في مارس و35 في أبريل و44 في مايو و44 في يونيو و31 في يوليو و51 في أغسطس و32 في سبتمبر.

وبحسب البيانات فإن 160 هجمة كانت آثارها متوسطة و139 هجمة منخفضة و45 شديدة أو حادة وكانت أهداف الهجمات تسريب معلومات أو تصيداً واحتيالاً أو تشويه مواقع إلكترونية أو برامج خبيثة أو رصد وجمع معلومات.

وضمت قائمة البرامج الأكثر خطورة خلال الأشهر التسعة الأولى برنامج الفدية للسحابة الإلكترونية المعروفة وبرامج تضمنها إصدار تحديث «مايكروسوفت» وبرامج نقطة الضعف في متصفح «إنترنت إكسبلورر».