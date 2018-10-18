«أدنوك» تبدأ إنتاج خام نفط «أم اللولو» الجديد

المصدر: دبي، سنغافورة - رويترز

قال متحدث باسم بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، إن الشركة بدأت إنتاج وتصدير خام النفط الجديد أم اللولو هذا الشهر. وأم اللولو مزيج ينتجه الحقلان أم اللولو وصرب، اللذان تديرهما «أدنوك البحرية»، بإنتاج أوّلي 50 ألف برميل يومياً. وكان المتحدث قال الشهر الماضي، إن الحقلين سيسهمان في تحقيق هدف الوصول بطاقة إنتاج أدنوك إلى 3.5 ملايين برميل يومياً بنهاية 2018.

وقالت مصادر إن «أدنوك» باعت شحنتين من الخام بحجم 500 ألف برميل للتحميل في نوفمبر إلى جي.إس كالتكس، ثاني أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية، وريلاينس إندستريز الهندية، بسعر يقترب من سعر البيع الرسمي لمزيج داس.