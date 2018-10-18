المصدر: دبي- وائل الخطيب

أكد تقرير لصندوق النقد ارتياحه للتوقعات الاقتصادية والسياسات الحكومية التي تنتهجها الإمارات موضحاً أن أسعار النفط المرتفعة والشراكة الوثيقة بشكل متزايد مع السعودية تعززان اقتصاد الدولة مع نهاية 2018 وسيكون لكل منهما آثار طويلة الأجل.

وأشار إلى أن الإمارات تُبقي خياراتها مفتوحة، حيث رفعت إنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً في أكتوبر.

ويُتوقع الصندوق أن يصل إجمالي صادرات النفط والغاز 2019 إلى 85 مليار دولار أعلى من 80% من 2016 موضحاً أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي 4% هذا العام وأن ينمو بأكثر من 5% في 2019.