«دي إكس بي إنترتينمنتس» تحصل على 3 شهادات أيزو جديدة

المصدر: دبي - البيان

حازت دي إكس بي إنترتينمنتس 3 شهادات أيزو جديدة، تتمثل في شهادة إدارة أنظمة الجودة وشهادة إدارة أنظمة البيئة وشهادة إدارة الصحة والسلامة المهنية.

واتخذت «دي إكس بي إنترتينمنتس» في أواخر عام 2017 قراراً لترقية نظام إدارة الجودة أيزو 9001:2008، ونظام إدارة البيئة أيزو 14001:2004، ونظام الصحة المهنية والسلامة OHSAS 9001:2015 و14001:2015 و45001:2018 إلى أحدث معايير أنظمة أيزو الجديدة 9001:2015 و14001:2015 و45001:2018 للامتثال إلى التغييرات الأساسية في معايير أيزو.

وقال وسيم حسن، المدير التنفيذي للدعم المؤسسي: نمتثل بأحدث معايير الأيزو في عدد من المجالات، ويتمثل هدفنا في عكس هذه المعايير الجديدة على تجارب خدمة العملاء وفي تجربة الجودة الشاملة عبر مرافقنا الترفيهية.