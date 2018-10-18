المنتدى العربي الإيطالي يبحث فرص الشراكة والاستثمار

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت في العاصمة الإيطالية روما اليوم الدورة الثانية من منتدى الأعمال العربي الإيطالي، بمشاركة وفد رسمي وتجاري رفيع المستوى من الإمارات، يترأسه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حيث تحل الإمارات بوصفها «ضيف شرف» الدورة الحالية من المنتدى، وذلك بمشاركة وفود عدد من الدول العربية، وبحضور نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية من إيطاليا والدول العربية.

وتأتي مشاركة الإمارات في إطار زيارة موسعة لوفد من الدولة إلى إيطاليا ضم 45 عضواً، وتشمل الزيارةعقد الدورة السادسة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإيطاليا، واجتماع طاولة مستديرة بين رجال الأعمال الإماراتيين والإيطاليين بحضور وزير الاقتصاد ولقاءات ثنائية واجتماعات عمل مع وزراء ومسؤولين وممثلي وكالات الاستثمار.

ضم وفد الدولة المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، بحضور صقر الريسي سفير الإمارات لدى الجمهورية الإيطالية، كما ضم الوفد جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في كلمته خلال المنتدى، أن العلاقات بين الإمارات والجمهورية الإيطالية قوية واستراتيجية تقوم على الصداقة والتفاهم والتعاون البناء، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

وأوضح أن مشاركة الإمارات في منتدى الأعمال الإيطالي العربي تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون التي يمكن أن تساعد كلاً من الدول العربية عموماً والإمارات بصورة خاصة على بناء قنوات فعّالة للتواصل والشراكة مع إيطاليا وتكوين فهم أفضل لثقافة الأعمال في الجانبين، مشيراً إلى أن الإمارات تنظر بتقدير واهتمام لاختيارها ضيف شرف الدورة الحالية.

وتأتي الإمارات في المرتبة 15 عالمياً بين أهم الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي، وتستحوذ على 1.4% من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي مع العالم، وفي المرتبة 9 عالمياً والأولى عربياً كونها أهم مستورد من دول الاتحاد الأوروبي، و34 عالمياً كونها أهم مصدِّر إلى تلك الدول.

استثمارات

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على 31% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات بقيمة تصل إلى 37 مليار دولار، وهي تمثل 2% من إجمالي الاستثمارات الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الاتحاد الأوروبي وصلت مع نهاية 2016 إلى نحو 42 مليار دولار.

وتمثل التجارة الإماراتية الإيطالية 2% من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات، و12% من إجمالي تجارة الإمارات مع الاتحاد الأوروبي، وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لإيطاليا وفي المرتبة 18 عالمياً، في حين تأتي إيطاليا في المرتبة 16 عالمياً بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، ورابع أهم شريك تجاري على صعيد الاتحاد الأوروبي، وكذلك ثاني أكبر مصدّر أوروبي إلى الإمارات، وثالث أكبر مستورد أوروبي من الدولة، كما تستحوذ الإمارات على 13% من إجمالي تجارة إيطاليا مع الدول العربية.

جلسة

شهدت فعاليات المنتدى تنظيم جلسة مخصصة للإمارات بوصفها ضيف شرف المنتدى لهذا العام. وقال السفير صقر الريسي: يمثل المنتدى فرصة متجددة لرجال الأعمال من البلدين ومن المنطقة العربية للتعرف والتواصل بما يحقق المنفعة المشتركة.

وأكد أن الإمارات غنية بفرص الاستثمار والتبادل التجاري والمعرفي والثقافي مع إيطاليا لما يجمعهما من علاقات تاريخية واستراتيجية. واستعرض أبرز محددات رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى جعل الإمارات إحدى أفضل بلدان العالم خلال السنوات المقبلة.