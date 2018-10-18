الإمارات تشتري أذون خزانة أميركية بـ59 مليار دولار في أغسطس

المصدر: دبي - أشرف رفيق

اشترت الإمارات أذون خزانة أميركية في أغسطس بقيمة 59 مليار دولار مقابل 59.7 مليار دولار في الشهر السابق له، حسب بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني أمس.

من جانبها، رفعت السعودية حيازتها من أذون الخزانة الأميركية في أغسطس، واشترت ما قيمته 169.5 مليار دولار، مقابل 166.8 مليار دولار في يوليو. وخفض الحائزون الرئيسيون لأذون الخزانة الأميركية مشترياتهم في أغسطس. وقلصت الصين واليابان، وهما أكبر مستثمرين في السندات والأذونات الأميركية، من إجمالي قيمة استثماراتهما في أدوات الدين بالولايات المتحدة، بـ 11.5 مليار دولار في أغسطس، لكن الصين مع هذا الانخفاض حافظت على صدارتها بصفتها أكبر مستثمر في السندات والأذونات الأميركية، واشترت ما قيمته 1.165 تريليون دولار.