أحدث الابتكارات واليخوت بمعرض أبوظبي الدولي للقوارب

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

افتتح سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي أمس الدورة الأولى لــ "معرض أبوظبي الدولي للقوارب".

حضر الافتتاح عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وحميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها.

ويشارك بالمعرض 270 شركة عارضة من 25 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وأستراليا، متخصصة في صناعة القوارب واليخوت الفاخرة ومعدات الرياضات المائية وأدوات الصيد. مركز إقليمي وقام سموه بجولة تفقد فيها أجنحة الشركات إضافة إلى الاطاع على القوارب المشاركة.

وأكد حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنيك » ومجموعة الشركات التابعة لها على أن الانطاق ل الناجح للمعرض يأتي وسط مشاركة دولية رفيعة المستوى بمثابة خطوة متقدّمة باتجاه تحقيق استراتيجيتنا الرامية إلى الترويج لأبوظبي مركزاً إقليمياً لسياحة الأعمال وبيئة حاضنة لأبرز المعارض والمؤتمرات الدولية الداعمة لمسيرة النمو والتنويع الاقتصادي، وفق خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية للعام 2030.

وأشار إلى أن أهمية المعرض تكمن في كونه منصة استراتيجية لاطاع على أحدث الابتكارات لل في عالم اليخوت والقوارب الفاخرة والمقدمة من نخبة من الشركات العالمية المتخصصة، مشيراً إلى أن المعرض يساهم في إبراز آخر التطورات في مجال الرياضات المائية وأدوات الصيد، عبر فعاليات متنوعة ضمن «مركز أبوظبي الوطني للمعارض .» وأوضح سعيد بن خادم المنصوري، مدير «أيدكس» أن معرض أبوظبي الدولي للقوارب أتاح للشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال السياحة البحرية الفرصة لعرض مجموعة من أحدث منتجاتها من القوارب واليخوت ومعدات الرياضات المائية وصيد الأسماك أمام جمهور عالمي، حيث شكل الحدث مناسبة مهمة للشركات المحلية على وجه الخصوص، لإثبات قدرتها على منافسة أبرز الشركات العالمية المصنعة للقوارب واليخوت والمعدات البحرية.

«جلف كرافت» وكشفت شركة «جلف كرافت»، الشركة الإماراتية الرائدة في صناعة القوارب واليخوت الفاخرة في دولة الإمارات، عن قوارب ويخوت فاخرة بقيمة إجمالية 102 مليون درهم إماراتي، معززة موقعها أكبر عارض في الدورة الافتتاحية من «معرض أبوظبي الدولي للقوارب»، حيث استعرضت أحدث تصميم من مجموعة القوارب الترفيهية )37 Oryx(، إلى جانب ثاثة يخوت من عامة «ماجستي» ؛ لل وهي «ماجستي « ،»100ماجستي »135 و«ماجستي »62.

كما سلطت الشركة الضوء على ثاثة قوارب ل من مجموعة «أوركس» و«سيلفر كرافت» المفضلة لهواة الصيد. كما أطلقت شركة «دلما مارين للخدمات البحرية والقوارب» قارب «بوسطن ويلر 210 مونتوك» المستعرض لأول مرة في الشرق الأوسط.

كما شهد يوم أمس الكشف عن يختين لأول مرة في المنطقة، هما اليخت الفاخر من عامة مونتي كارلو )2019-MC6( من شركة «أس. ل أف. لليخوت»، ويخت «برنسيس »55 البريطاني من شركة «برنسيس لليخوت»، إلى جانب محفظة متكاملة من المنتجات والمعدات البحرية الأخرى.

«أزيموت»

كشفت «أزيموت لليخوت»، عن ثلاث نماذج حصرية لليخوت، والتي تشمل: «غراند 27 متري»، و72« فلاي بريدج»، و«أزيموت 77 إس».

ويعد «غراند 27 متري» يختاً فاخراً مزوداً بنظام أوبتيموس المبتكر للتوجيه المعزز، ويقدم مفهوماً فريداً لليخوت الفاخرة ذات البدن العريض في هذه الفئة، مع وجود الجناح الأساسي على السطح الرئيس لليخت، وإمكانية إضافة خمس كبائن أخرى، ما يعد ميزة فريدة في يخوت بهذا الحجم.