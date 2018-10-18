أسواق الأسهم تربح 2.8 مليار وسط شراء من الأجانب

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 2.8 مليار درهم في ختام تعاملات أمس مدعومة بمكاسب أسهم العقارات في دبي وقياديات البنوك والاتصالات في أبوظبي، وذلك وسط عمليات شراء أجنبية عززت السيولة لترتفع أعلى 400 مليون درهم.

وصعد سوق دبي بنحو 0.5% ليستقر عند 2741.5 نقطة مع صعود أسهم شركات العقار والاستثمار والنقل والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي بنسبة 0.53% إلى 4956.96 نقطة، بفعل ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات.

ووصلت سيولة السوقين الكلية 407.9 ملايين درهم، منها 206.4 ملايين في دبي، و201.8 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 283 مليون سهم، موزعة بواقع 216.3 مليوناً في دبي، و66.7 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4297 صفقة.

العقار

وجاءت مكاسب سوق دبي بدعم ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.64% مع صعود إعمار العقارية 2.27% وإعمار للتطوير 2.35% وأرابتك 3.43% وداماك 2.63% ودريك آند سكل 0.5% والاتحاد العقارية 0.3%. كما ارتفع قطاع الاستثمار 0.8% بدعم صعود سهم دبي للاستثمار 1.25%، فيما زاد قطاع النقل بنسبة 1.6% مع ارتفاع أرامكس 2.03% والعربية للطيران 1.16% والخليج للملاحة 1%. في المقابل، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.52% نتيجة هبوط سهم دبي الإسلامي 1.15%، فيما استقر الإمارات دبي الوطني. وتصدر سهم «ديار» النشاط في سوق دبي بسيولة 27 مليون درهم، ثم سهم سلامة للتأمين بتداولات 24 مليون درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي مستقطباً نحو 23 مليون درهم. وكان سهم أرابتك الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.43%، فيما كانت حقوق اكتتاب مصرف عجمان الأكثر تراجعاً بنسبة 16.67%.

البنوك

وارتفع سوق أبوظبي مع ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.69% بدعم صعود أبوظبي الأول 1.24%، فيما تراجع أبوظبي التجاري 0.39%، كما صعد قطاع العقار بنسبة 1.75% مع ارتفاع سهم الدار بنسبة 2.37%، بينما هبط سهم إشراق 1.75% بفعل ضغوط جني الأرباح.

كما صعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.24% مع ارتفاع السهم بالنسبة ذاتها، في المقابل انخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.64% مع تراجع سهم دانة غاز 0.88% وأدنوك للتوزيع 0.46% واستقرار سهم طاقة.

وهيمن سهم مصرف أبوظبي الإسلامي على التداولات بسيولة 60.2 مليون درهم، ثم سهم واحة الزاوية مستقطباً 50 مليون درهم، تلاه سهم اتصالات بسيولة 33.23 مليون درهم. وكان سهم الدار في مقدمة الرابحين بنسبة 2.37%، فيما كان مصرف أبوظبي الإسلامي الأكثر تراجعاً بنسبة 2.2%.

الأجانب

واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 32.3 مليونا منها 32 مليوناً للأجانب، و348 ألفاً للعرب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 32.3 مليون درهم، منها 30.7 مليوناً للمواطنين، و1.58 مليون للخليجيين.

واتجهت المحافظ والمؤسسات نحو البيع بصافي استثمار 80.4 مليون درهم، بينما اتجه الأفراد نحو الشراء باستثمار 80.4 مليوناً.

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ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.8% ليغلق عند 3201.6 نقطة بعد تداول 124.8 ألف سهم بقيمة 2.06 مليون دولار. وفى سوق المشتقات جرى التداول على 20 ألف عقد بقيمة 746.6 ألف درهم من خلال 6 عمليات، حيث ارتفعت عقود الدار العقارية 2.37% وعقود أبوظبي الأول 1.23%، فيما تراجعت عقود دي إكس بي بنسبة 0.54%.

إفصاحات

كشفت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» عن تفعيل نسبة تملك الأجانب الجديدة لتكون 49% من أسهمها بدلاً من 25%، وذلك بعد إخطار إدارة السوق وبناء على قرار الجمعية العمومية للشركة في أبريل الماضي.

يجتمع مجلس إدارة «بنك أبوظبي الأول» في 22 أكتوبر الجاري للنظر في اعتماد البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري.

يعقد مجلس إدارة «مصرف أبوظبي الإسلامي» اجتماعاً في 22 أكتوبر الجاري للمصادقة على البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري.

أكدت الشركة الإسلامية للتأمين «سلامة» عدم وجود تغير على عمليات الشركة أو أي أخبار تشغيلية أو فنية لم يتم الإفصاح عنها، تبرز التغيير الحالي على سهم الشركة.