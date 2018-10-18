تعاون بين «إمباور» و«الإمارات للصرافة» لتسهيل عملية دفع فواتير المتعاملين

المصدر: دبي- البيان

وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات للصرافة، وذلك لتسهيل عملية دفع فواتير الاستهلاك على متعاملي «إمباور».

وتسمح الخدمة الجديدة لمتعاملي الشركة الذي يزيد عددهم على 85 ألف متعامل، تسديد فواتير الاستهلاك عبر فروع شركة الإمارات للصرافة، والبالغ عددها 150 فرعاً في الإمارات، وذلك دون أي رسوم إضافية، كما يمكن لمتعاملي الشركة الدفع عبر منصات الخدمة الذاتية في الإمارات، uaeexchange.com أو تطبيق الإمارات للصرافة.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لإمباور: «نحرص في «إمباور» على توفير كافة الطرق والسبل المتطورة لمتعاملينا، بما يضمن سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وتعد شراكتنا مع شركة الإمارات للصرافة إضافة نوعية جديدة لطرق الدفع المتاحة، حيث يمكنهم الاختيار الآن بين الدفع عبر الموقع الإلكتروني، أو الدفع عبر تطبيقات الجوال، أو من عبر فروع بنك الإمارات دبي الوطني، أو عبر فروع الأنصاري للصرافة، فضلاً عن فروع شركة الإمارات للصرافة».

وتوفر «أمباور» «نظام الخدمات الإلكترونية» لمتعامليها التي تتيح لهم إمكانية دفع فواتيرهم، والاطلاع على الفواتير السابقة، والتسجيل في خدمات الشركة والاطلاع على معدلات الاستهلاك عبر الإنترنت.