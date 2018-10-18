الطلب على الحلويات الصحية والوجبات الخفيفة محور «يامكس»

المصدر: دبي - البيان

تشهد تفضيلات المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط، المعروفين بشغفهم تجاه الحلويات، توجهاً متزايداً نحو منتجات الحلويات الأكثر مراعاة للاعتبارات الصحية، وذلك وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن «يورومونيتور إنترناشونال»، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال أبحاث السوق.

ويمثل هذا الموضوع، إلى جانب التوجهات المتنامية نحو اعتماد الوجبات الخفيفة بديلاً للوجبات الرئيسية، أحد نقاط التركيز الأساسية خلال فعاليات «يامكس الشرق الأوسط»، الفعالية المتخصصة بقطاع الحلويات والوجبات الخفيفة في المنطقة، التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي بالشراكة مع شركة «كولنميسي» الألمانية في الفترة بين 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر.

كما أشارت توقعات «يورومونيتور إنترناشونال» شريك المعرفة للمعرض، إلى أنه بالرغم من تزايد الطلب على منتجات الحلويات المعتمدة على السكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستشهد تفضيلات المستخدمين توجهاً نحو المنتجات الأفضل صحياً. ويضيف التقرير أن موجة الإقبال الكبيرة على الوجبات الصحية تظهر جلية في سوق الإمارات بشكل خاص، محققةً معدل نمو سنوي مركباً بنسبة 4% في الدولة بالمقارنة مع 1% في باقي أنحاء المنطقة.

وينعكس التوجه نحو الوجبات الخفيفة الصحية بصورة جلية عبر المجموعة الواسعة من الجهات العارضة الإقليمية والدولية المشاركة بـ«يامكس الشرق الأوسط»، حيث يتنافس المصنعون لإطلاق المنتجات الصحية ضمن سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ستصل قيمة مبيعات منتجات الحلويات فيها إلى 11 مليار دولار بحلول 2021، بحسب توقعات «يورومونيتور إنترناشونال».

ويقام «يامكس» جنباً إلى جنب مع مهرجان المأكولات المتخصصة، الذي يضم فعالية «مسرح الطهاة» التي تنظمها «إيتاليان ريستورانت» للاستشارات، كما سيتاح للزوار استكشاف أحدث توجهات القطاع والطلب المتنامي على الوجبات الخفيفة الصحية في «مختبر المعجنات والجيلاتو».