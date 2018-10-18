«أبوظبي الأول» البنك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط للسنة الثانية

المصدر: أبوظبي - البيان

حصد بنك أبوظبي الأول مجدداً جائزة «البنك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط» للعام الثاني على التوالي، وذلك ضمن جوائز مجلة «غلوبال فاينانس» لأفضل البنوك، كما تم إدراجه ضمن قائمتي «أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم»، و«أكثر 50 بنكاً تجارياً أماناً في العالم» لعام 2018. وتقوم جوائز مجلة «غلوبال فاينانس» في نسختها الـ 27 بتقييم التصنيف الائتماني طويل المدى للبنوك من مختلف أنحاء العالم، حسب وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.

قال أندريه صايغ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة: «حصولنا على الجائزة للعام الثاني على التوالي، خير دليل على المكانة التي يتمتع بها البنك كواحد من أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم».