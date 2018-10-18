«دبي للسياحة» تستقطب الزوار عبر مسابقة جديدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» عن إطلاق مسابقة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم #MyDubai، والتي ستقدم للمقيمين في دبي فرصة إهداء عائلاتهم وأصدقائهم تذكرتي سفر من «طيران الإمارات» لزيارتهم.

تعكس المبادرة أهمية الدور الذي يلعبه المقيمون في الإمارة باعتبارهم سفراء للمدينة، فيما توجه المسابقة دعوتها لهم لمشاركة لحظات حياتهم، بما يعكس التنوع الثقافي للمدينة ويبرز أصالتها. وبإمكان المقيمين تقديم مشاركاتهم على حساب MyDubai في الفيسبوك، والانستغرام، وتويتر وذلك باستخدام الوسمين #MyDubai و#MyInvite ومن ثم سيتم اختيار فائزين اثنين أسبوعياً وعلى مدار 15 أسبوعاً، علماً بأن التسجيل قد بدأ في 15 أكتوبر الجاري وتستمر المسابقة حتى 31 يناير 2019.

تمنح المسابقة أيضاً الفرصة للمقيمين لإظهار انتمائهم وحبهم لدبي، وتفعيل دورهم كمؤيدين للمدينة، بالإضافة إلى تقديم الصورة المشرقة عنها لعائلاتهم وأصدقائهم ولا سيما أنها تتمتع بمقومات سياحية وتقدم عروضاً رائعة.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «إن الشغف الذي يتمتع به سكان دبي من مواطنين وكذلك مقيمين ينتمون لأكثر من 200 جنسية يمثل جزءاً جوهرياً من قصة النجاحات والإنجازات الاستثنائية التي تسطرها دبي باستمرار، فيما ترتكز إنجازاتنا على الطاقة الإيجابية التي يتمتع بها سكان الإمارة، التي تثري الروح الإبداعية فيها، وترسخ قيم الوحدة والمحبة والتناغم بين جميع أفرادها. ولا شك في أن المقيمين سيشعرون بالفخر وهم يشاركون الآخرين تجاربهم الممتعة في دبي».

ترويج

وأضاف: «إن أفضل من يتحدث عن المدينة ويروج لها هم سكانها، ومن خلال هذه المسابقة، فإننا نشجع المقيمين بها على التعبير عن تجاربهم ومشاعرهم تجاه دبي بطريقة مبتكرة تظهر أن وراء التقدم العمراني والتكنولوجي في المدينة حياة جميلة، وكيف استطاعت هذه الإمارة أن تحافظ على مركزها الرابع كأكثر المدن زيارة على مستوى العالم.

وأن ما بدأ منذ أربع سنوات كمبادرة على مستوى الإمارة لكتابة أول سيرة ذاتية مصورة للحياة في دبي، أصبح اليوم مكتبة ضخمة ساهم في إثرائها مشاركات مجتمع دبي، وهو ما أتاح لنا أن نحكي قصتها بطريقة فريدة تظهر الحياة الحقيقية لسكانها وزوارها على حد سواء وتسجيل أهم وأجمل اللحظات التي يعيشونها فيها».

وعبر الاستفادة من قوة المحتوى الذي يساهم فيه المشاركون، تهدف المسابقة إلى زيادة أعداد الزوار من أصدقاء وعائلات المقيمين، وتشجيعهم على الإقامة لفترات أطول. وستكون المشاركات من الصور ومقاطع الفيديو جزءاً مهماً من موقع إلكتروني مصغر تم إنشاؤه خصيصاً لهذا الغرض، فضلاً عن إمكانية إعادة مشاركتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لـ#MyDubai.