100.8 مليون درهم أرباح «ديار للتطوير»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «ديار للتطوير»، تحقيق أرباح صافية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 100.8 مليون درهم، مقارنة مع 100.3 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين وصلت عائداتها إلى 446 مليون درهم، مقارنة مع 511.9 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2017.

وخلال العام، استكملت «ديار» تسليم اثنين من مشاريعها السكنية الرئيسة، وهما «ذي أتريا» في منطقة الخليج التجاري، و«مون روز» في مجمع دبي للعلوم.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: تمحور تركيزنا هذا العام على المضي في استراتيجيتنا نحو تسليم المشاريع عالية الجودة، حيث أصبح بإمكان عملائنا اليوم التمتع باستثماراتهم في مشروعينا الرائدين: «ذي أتريا» و«مون روز». وعلاوة على ذلك، أحرزنا تقدماً كبيراً في العمليات الإنشائية في مشاريعنا الحالية، بالإضافة إلى إطلاق مشروع سكني جديد في مجمع دبي للعلوم، ضمن خططنا للتوسع في القطاع، وسنواصل بالتأكيد عملنا، وفقاً لأعلى المعايير، لاستكمال مشاريعنا ضمن الجدول الزمني المحدد.

وكما في سبتمبر، تخطت العمليات الإنشائية في منطقتي «أفنان» و«دانية» ضمن مشروع «ميدتاون» الذي تطوره «ديار» إلى مرحلة النصف، بينما تجاوزت مبيعات الوحدات في كلا المنطقتين نسبة 90 ٪. كما المتوقع استكمال مشروع «فندق وشقق فندقية ديار ميلينيوم»، بالقرب من مول الإمارات في منطقة البرشاء، بحلول نهاية 2018.