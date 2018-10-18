الإمارات للشحن الجوي تنقل منتجات صحية من كوريا إلى أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

ساعدت «الإمارات للشحن الجوي»، قسم الشحن التابع لطيران الإمارات، في نقل منتجات ومعدات طبية من سيئول إلى عدة دول أفريقية. ونقلت الإمارات للشحن الجوي منذ 2015 أكثر من 800 ألف وحدة من أطقم فحوصات الملاريا، ومعدات أخرى من كوريا الجنوبية إلى دول أفريقية.

وتلعب كوريا الجنوبية دوراً حيوياً في تحسين وتطوير الأنظمة الصحية في العالم، وتعد من المصدرين الرئيسيين للأجهزة الطبية ومعدات الرعاية الصحية. وفي العام 2017، ناهزت قيمة صادرات تلك الدولة من المعدات والأجهزة الطبية 2.6 مليار دولار.

سرعة

وتمثل السرعة عامل حسم عندما يتعلق الأمر بنقل المواد والأجهزة الطبية، وتوفر الإمارات للشحن الجوي أسرع وسيلة لنقل الشحنات من سيئول إلى أكثر من 25 وجهة أفريقية عبر دبي. ويمكن للمصدرين الكوريين الاستفادة من الحمولة التي توفرها الإمارات للشحن الجوي على طائرات الركاب A380 والبوينغ 777. وتعمل الإمارات للشحن الجوي انطلاقاً من محطتي شحن حديثتين في دبي، حاصلتين على اعتماد الاتحاد الأوروبي لمناولة المنتجات الدوائية، ما يوفر انتقالاً سريعاً وآمناً عبر المقر الرئيس للناقلة.