«الاتحاد للطيران» تنشر علامة ذا هاوس في أستراليا

المصدر: أبوظبي - البيان

اختارت «الاتحاد للطيران» مطاري سيدني وملبورن، محطة تالية لها للمضي بنشر العلامة الجديدة لصالات الانتظار «ذا هاوس»، التي أطلقتها الشركة مؤخراً بالشراكة مع «نمبر1 لاونجز».

وسيحظى مسافرو الاتحاد للطيران وفيرجن أستراليا، شركة الطيران الشريكة، المؤهلون للاستفادة من خدمات الصالة بتجربة خدمات «ذا هاوس» اعتباراً من 23 أكتوبر في سيدني، فيما ستستقبل صالة ملبورن الضيوف بخدماتها المحسّنة يوم 27 أكتوبر، ويأتي ذلك في أعقاب إطلاق العلامة التجارية الجديدة في مبنى المسافرين رقم 4 بمطار لندن هيثرو، بتاريخ 5 أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أن علامة «ذا هاوس» هي نتاج التعاون الفريد بين الاتحاد للطيران و«نمبر1 لاونجز» مزود خدمات صالات الانتظار الحائز على الجوائز، لتقديم تجربة عصرية مميّزة تتسق مع التصاميم الراقية للاتحاد للطيران.

وقالت ليندا سيليستينو، نائب الرئيس لشؤون تطوير وتقديم تجارب الضيوف في الاتحاد للطيران: «خلال سعينا لتطوير العلامة التجارية الجديدة، تركز اهتمامنا على هدف بسيط ومحدد، وهو البناء على الخدمات والمنتجات التي تفرّدت بها صالاتنا، بدءاً من الأجواء المحيطة والتصاميم مروراً بالأطعمة والمشروبات لتكون أكثر فرادة وتميّزاً».

وأضافت: «نعمل بالتعاون مع «نمبر1 لاونجز» على تطوير تجربة صالات الضيوف في المطارات الرئيسة حول العالم، لنضمن أن يشعر ضيوفنا بالألفة والراحة، وليستمتعوا بالمزايا الفريدة التي يتوقعونها من الاتحاد للطيران وسط أجواء «ذا هاوس» الجديدة».

يأتي اختيار مطاري سيدني وملبورن لتوفير صالات «ذا هاوس» فيها تأكيداً على أهمية السوق الأسترالية بالنسبة للناقل الوطني لدولة الإمارات.