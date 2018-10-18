«اقتصادية دبي» تصدر كتيبات توعوية لرجال الأعمال على متن «فلاي دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن توفير كتيبات توعوية حول الخدمات المتميزة التي يوفرها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في صالة رجال الأعمال التابعة لـ«فلاي دبي».

تضم الخدمات كلاً من «نادي دبي للأعمال»، الحاصل على تصنيف ستة نجوم في الدولة، و«صالات السعادة»، و«الصالة الذكية»، و«الرخصة الفورية»، و«التجديد التلقائي»، حيث تقدم الخدمات تجربة استثنائية لسعادة المتعاملين وتحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية ورفعها إلى المستويات العالمية.

وقال عمر خليفة، نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري: «يأتي التعاون مع فلاي دبي في إطار أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى طرح الخدمات التي تلبي احتياجات وطموح رجال الأعمال والمستثمرين على جميع الأصعدة، وتقديم الأفضل لجمهور المتعاملين، الأمر الذي يحقق نقلة نوعية في بيئة الأعمال لإمارة دبي، ويساهم بشكل رئيسي في رفع ثقة المستثمرين، واستقطاب الشركات الجديدة التي ترغب في اتخاذ دبي مقراً لعملياتها.

ونعمل باستمرار على نشر خدمات التسجيل والترخيص في مختلف المناطق الحيوية بإمارة دبي، وبالتالي تعزيز التنافسية في توفير أفضل الخدمات ورفع مستوى رضا المتعاملين، والحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام لدبي».

تعاون

من جانبه، قال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية: «تعاوننا مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي يؤكد التزامنا بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي باعتبارنا نمثل جزءا محوريا في مسيرة نمو قطاع الطيران الذي يعد أحد القطاعات الهامة في تنويع اقتصاد الإمارة».

وأضاف حمد عبيدالله: «تمتلك فلاي دبي شبكة وجهات عالمية تغطي أكثر من 90 محطة في 48 بلداً حول العالم. وتحظى صالة فلاي دبي لرجال الأعمال بإقبال كبير من مسافرينا على درجة رجال الأعمال».