قطاع التجزئة في دبي يستقطب علامات جديدة

المصدر: دبي - البيان

يشهد قطاع التجزئة في دبي تألقاً ملحوظاً مع تزايد مكانة الإمارة كونها وجهة رائدة عالمياً في التسوّق، فيما تحرص الشركات الشهيرة في مجال تجارة التجزئة على الوجود في دبي لأهمية هذا السوق، إضافة إلى إمكانية توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، فقد افتتحت مؤخراً علامات تجارية بارزة، مثل: «أميركان راج» و«أوف وايت» و«شارلوت تيلبري» فروعاً لها في المدينة. وخلال هذه الفترة من العام تقوم أشهر الماركات بطرح تشكيلات خلال خريف وشتاء 2018 في متاجر دبي.

وتبذل الإمارة جهوداً مستمرة في قطاع السياحة لجذب الزوّار من شتّى أنحاء العالم مِمّن تستهويهم المعالم السياحية وأماكن الجذب التي تزخر بها المدينة. ويُذكر أن دبي حافظت على المركز الرابع ضمن قائمة أبرز وجهات السفر العالمية للسنة الرابعة على التوالي وفقاً لنتائج مؤشر ماستر كارد للمدن العالمية المقصودة لعام 2018، حيث استقبلت 15.79 مليون زائر في العام الماضي، ومن المتوقع أن تحافظ على تحقيق نسبة نمو بحوالي 5.5% خلال العام الجاري، لا سيما أنها تشهد توسعاً في مشاريعها.

سمعة عالمية

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «تحظى دبي بسمعة عالمية ممتازة بوصفها إحدى وجهات التسوق المشوّقة، وخير شاهد على ذلك أعداد الزوّار المتزايدة التي استقبلناها على مدار الأعوام السابقة، وبفضل ما تتبناه دبي من مفاهيم فريدة لتجارة التجزئة، وما تزخر به من مصممين مبدعين، ومراكز تسوق ضخمة وذات مستوى عالمي، فلا عجب أن نرى شركات تجارة التجزئة تغير وجهتها إلى هذه المدينة التجارية الرائدة لتفتتح متاجرها بها، كما أننا نتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في وضع جدول متكامل يضم الأحداث والفعاليات والمهرجانات التي من شأنها تعزيز قطاع التجزئة في دبي».

من جانبه، قال غريغ فولر، المدير التنفيذي لشركة عبد الواحد الرستماني لايف ستايل، الموزع لعلامة «أميركان إيجل»: «يأتي إطلاق أميركان راج ليشكّل نقلة نوعية لنا على الصعيدين المحلي والإقليمي، حيث تم اختيار إمارة دبي لتكون مركز انطلاقة هذا المتجر للتوسع منها إلى مختلف دول الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة».