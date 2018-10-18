عصف ذهني لوضع الأهداف الاستراتيجية بجمارك رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظم فريق الاستراتيجية بدائرة جمارك رأس الخيمة جلسة العصف الذهني الثانية لتطوير استراتيجية الدائرة المعمول بها، ووضع غايات وأهداف استراتيجية جديدة، وذلك بهدف طرح أفكار جديدة تصب في مجال العمل المؤسسي، وتتماشى مع رؤية وتوجهات الحكومة. حضر الجلسة عائشة الشحي، نائب المدير العام وعدد من مدراء الإدارات والأقسام والمراكز الجمركية، التي عقدت في قاعة الجمارك في المركز الرئيسي.

وأعربت عائشة الشحي في بداية الجلسة عن شكرها لجميع الحاضرين على أفكارهم، التي طرحت في جلسة العصف الذهني السابقة، التي قد تم الاستفادة منها في وضع رؤية ورسالة الدائرة الجديدة لاستراتيجية 2019-2021، متمنيه استكمال إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة ووضع غايات وأهداف استراتيجية طموحة تتضمن مشاريع ريادية ومبادرات مبتكرة، تؤسس لتحقيق قفزة نوعية في أداء دائرة الجمارك ومنظومة عملها وخدماتها ودعمها لمجتمع الأعمال.

تأتي هذه الجلسة ضمن توجه دائرة الجمارك برأس الخيمة إلى إعداد خطة استراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة تواجه أسئلة الواقع الراهن والتحديات التي يواجهها، وتتطلع إلى المستقبل بأمل وإصرار على تحقيق التنمية المستدامة في إطار من التجانس والتناغم مع «رؤية الإمارات 2021».